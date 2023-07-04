Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı Ülke TV'ye konuk oldu.

ANAP'ın kurucularından, Eski Bakan Akarcalı, CHP ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP genetik olarak değişemez diyen Akarcalı, "Keşke CHP iktidara çok ciddi bir şekilde alternatif olabilse. Sadece seçim yüzdesiyle değil, ortaya koyacağı projelerle. CHP, tamamen bürokratik bir yapıdan oluşmuştur. CHP, köy ve mahalle kahvelerinde yok. Halkın partisi değil, adı halkçı parti. Atatürk bu partiyi halkın partisi olarak kurdu. CHP, halka yönelik kurulmuştu, sonra halktan koptu. İtiraf edemedikleri bu. Bugün CHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'in belirli yerlerinde yaşayanların esiri. CHP, bugün bağımsız bir parti değil. Liderinin bile bir şey yapmaya kalktığı zaman, gazetede oturduğu yerde köşe yazarları ahkam kesiyorlar. CHP üzerinde etkililer." ifadelerini kullandı.