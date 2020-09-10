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Güncel

Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, eşi ile başvurdukları hastanede Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

DHA10 Eylül 2020 Perşembe 14:57 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 14:57
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz" ifadesini kullandı.

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