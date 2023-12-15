Bülent Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na yaylım ateşi: Kibirli

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bülent Kerimoğlu, Haber Global TV canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına aday olan Kerimoğlu, mevcut başkan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

CHP'Lİ BÜLENT KERİMOĞLU 'KİBİRLİ' DEDİĞİ EKREM İMAMOĞLU'NU TOPA TUTTU

İmamoğlu'nun vaktini İstanbul'a harcamadığını vurgulayan Kerimoğlu, "Ben tam zamanlı belediye başkanlığı yapacağım" dedi.

İstanbul halkı olarak 'susuz mu kalacağız' endişesiyle yaşamak istemediklerini söyleyen Kerimoğlu, İmamoğlu'nun 'kibirli' olduğunu söyledi.

"ARPA KADAR YOL ALINMADI"

Deprem konusuna da değinen Kerimoğlu, İstanbul'da son 5 yılda 'arpa boyu kadar' yol alınmadığını da belirtti.

"CHP, REKLAM YAPMAK YERİNE İŞ ÜRETMEKTİR"

Kerimoğlu sözlerinin devamında şunları ifade etti:

"Ben iki tane seçim kazandım, her istediğimi yaparım yok. Haşa yüce Peygamberimiz bile bir eline Ay'ı bir eline Güneş'i verdiklerinde reddetmiş. Benim bir elimde Ay, bir elimde Güneş demek bir kibir ifadesidir. CHP, reklam yapmak yerine iş üretmektir."