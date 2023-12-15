Bülent Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na yaylım ateşi: Kibirli

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bülent Kerimoğlu, Haber Global TV canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına aday olan Kerimoğlu, mevcut başkan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.
İmamoğlu'nun vaktini İstanbul'a harcamadığını vurgulayan Kerimoğlu, "Ben tam zamanlı belediye başkanlığı yapacağım" dedi.
İstanbul halkı olarak 'susuz mu kalacağız' endişesiyle yaşamak istemediklerini söyleyen Kerimoğlu, İmamoğlu'nun 'kibirli' olduğunu söyledi.
Deprem konusuna da değinen Kerimoğlu, İstanbul'da son 5 yılda 'arpa boyu kadar' yol alınmadığını da belirtti.
Kerimoğlu sözlerinin devamında şunları ifade etti:
"Ben iki tane seçim kazandım, her istediğimi yaparım yok. Haşa yüce Peygamberimiz bile bir eline Ay'ı bir eline Güneş'i verdiklerinde reddetmiş. Benim bir elimde Ay, bir elimde Güneş demek bir kibir ifadesidir. CHP, reklam yapmak yerine iş üretmektir."