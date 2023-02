Bulgar arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde Türklerle işbirliği içinde çalıştıklarını anlattı

Uzman ve gönüllülerden oluşan 25 kişilik Bulgar ekip, deprem bölgelerinde yürüttükleri çalışmaları, ülkeye dönüşlerinde Sofya Havalimanı'nda AA muhabirine anlattı.

Bulgaristan'ın farklı bölgelerinden bir araya gelen gönüllüler ekibine çevirmen olarak katılan Filibe şehrine bağlı Kriçim kasabasından Bedriye Bahri Tırmaz, neredeyse uykusuz geçirdiği 5 günün ardından tekrar Türkiye'ye giderek yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Bulgaristan'da ilk yapmak istediği şeyin 12 yaşındaki oğluna sarılmak olacağını belirten Tırmaz, bu süreçte oğlunun "Anne, seninle gurur duyarım, sen benim kahramanımsın." sözleriyle kendisine destek olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki çalışmalarının çok yoğun olduğunu dile getiren Tırmaz, "Durum çok trajik, inanılmaz büyük bir yıkım var. Büyük bir trajedinin içine düştük. Gidene kadar her gün televizyondan olayları takip ediyordum ama görünen ile yaşanan birbirinden gerçekten çok farklı." diye konuştu.

Tırmaz, arama kurtarma çalışmalarında yürütülen işbirliğini ise şöyle anlattı:

"Türk ekipler çok yardımcı oldular. Biz bir polis kampında kaldık. İnanılmaz destek gördük. Dostluklar kurduk. Bütün lojistiğimiz sağlandı. Zaten buradan çok sağlam bir ekip ve tesisatla gidildi. Ama AFAD olsun Emniyet olsun Jandarma olsun elinden gelen desteği sağladılar. Evi yıkılan insanlar bile gidip aşevlerinden yemek alıp bize enkazın tepesine yiyecek getiriyordu. Beni şimdi çağırırlarsa, tabii ki seve seve tekrar giderim, yeter ki yapabileceğim bir şey olsun, hemen, şimdi uçağa binip giderim, hazırım."

- "AFAD'DAN ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE VERİMLİ BİR İŞBİRLİĞİ YAPTIK"

Bulgar arama kurtarma gönüllülerinden Rosen Terziev de "Türkiye'deki durum oldukça ağır. Enkazların altında hayatta kalmış insanlar bulma ihtimali gittikçe azalıyor." dedi.

Terziev, arama kurtarma çalışmalarını anlatırken, "AFAD'dan arkadaşlarımızla birlikte verimli bir işbirliği yaptık. Orada da bizim gibi gönüllü olarak sahada çalışanlar vardı. Onlar da her türlü koordinasyonu sağladılar. Arkadaşlar durum bildirisi aldıktan sonra bizleri ilgili mekana götürürdü. Her gün farklı yerlerde çalıştık. Son derece yoğun bir görevdi. Elimizden geleni yaptık. Her gece sabaha kadar çalıştık. Gruplar halinde çalıştık. Enkazlar inanılmaz büyüklükte. Gördüğümüz şehir neredeyse yerle bir olmuş." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan 31 kişilik diğer bir ekip ise ülkenin güneydoğusundaki Filibe Havalimanı'na döndü. Ekibi karşılayan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Bulgaristan'ın Türkiye'ye kurtarma ekipleri yollayan ilk ülkelerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Ekibin lideri Georgi Vlaykov, Bulgar personelin 89 saat dönüşümlü olarak ve ara vermeden Kahramanmaraş'ta çalıştığını ve Türkiye'de kendilerine destek veren koordinasyon merkezinin sağladığı bilgi sayesinde 31 kişiyi enkaz altından kurtardıklarını anlattı.