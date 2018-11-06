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Bulgar polisi darp ettiği göçmenleri Türkiye'ye geri yolladı

Kırklareli’nde yakalanan 13 kaçak göçmen, Bulgar polisinin kendilerini darp edip değerli eşyalarına el koyduktan sonra geri yolladığını ileri sürdü.

  • İHA
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sislioba köyünde jandarma ekipleri tarafından 7 Afganistan uyruklu, Demirköy ilçesine bağlı Yeşilce köyünde ise 55 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları tarafından 4’ü Afganistan 2’si Pakistan olmak üzere toplamda 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
 
Şahıslar 2 yıl kadar önce Van üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıklarını tanımadıkları bir şahıs tarafından plakasını bilmedikleri bir araçla sınır bölgesine bırakıldıklarını, tellerden atlayarak sınırı geçtiklerini, ancak Bulgaristan polisi tarafından yakalanarak değerli eşyalarına el konulduğunu ve darp edildikten sonra tekrar Türkiye'ye geri gönderildiklerini söyledi. Yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin bitmesinden sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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