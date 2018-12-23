Bulgaristan Cumhurbaşkanı: ABD F-16 uçaklarını almamız karanlık lobicilik faaliyetinin zaferidir

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne alınacak F-16 için ABD ile görüşme önerisine şiddetle karşı çıktı. Radev bu konu ile ilgili "ABD F-16 uçaklarını almamız karanlık lobicilik faaliyeti sonucu ve

onların zaferidir." dedi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından kurulan komisyon ABD ile beraber İsveç ve İtalya'nın da tekliflerini inceledi. Komitenin 21 Aralık'ta yayınladığı raporda bütçeyi aşmasına rağmen F-16'ların ABD'den alınmasına karar verdi. Hükümet yetkililerinin ABD ile doğrudan görüşmesi halinde indirim için müzakere masasına gidilmesi tavisyesinde bulunan komisyon yüksek bütçe ve maliyet için parlamento onayı alınmasını istedi.

ABD hükümetinden yapılan açıklamada ise satın alma müzakerelerinin başlamasının ardından şartlar hakkında yorum yapacağını bildirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Radev "Başbakan Boyko Borissov ve partisi parlementoya karanlık bir anlaşmayı onaylatacaklar" dedi.

Bulgaristan cumhurbaşkanı, F-16'nın en pahalı seçenek olacağını ve alım şartlarında değişiklik yapılması gerektiğini ve bunu daha önceden Bulgaristan hükümetine bildirdiğini belirtti.

Bulgaristan'ın F-16ları alacağını bildirmesinin ardından İsveç yaptığı açıklamada “büyük hayal kırıklığı ve endişesini” dile getirdi. İsveç, tekliflerinin belirtilen bütçenin “önemli ölçüde altında” olduğunu, “dolayısıyla ABD'den alınan F-16'ların üzerine monte edilip giydirilecek silah ve teçhizat için de Bulgaristan'ın extra para harcayacağını" söyledi.

Bulgaristan hava filosunun modernizasyonu iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Hva kuvvetleri en az 8 savaş uçağı almak için 1 milyar dolar harcama planını onayladı. Bulgar hükümeti mevcut MİG 29'lar yerine 16 savaş uçağı almayı planlıyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Başbakan Boyko Borissov arasında 18 Aralık'ta yapılan telefon görüşmesi ve Pompeo'nun Bulgaristan ziyareti sırasında hükümet partisi milletvekillerini ziyaret etmesinden sonra komisyonun ABD F-16'larını alması akıllarda soru işareti bıraktı.

Pompeo Aralık 20'de yaptığı açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri, bütçe ve operasyonel gereksinimlerine uyacak F-16 satışını nihayete erdirmek için Bulgaristan hükümeti ile birlikte çalışmayı taahhüt ediyor” dedi.