Bulgaristan Haber Ajansının Ankara ofisi açıldı

Atatürk Bulvarı'ndaki ofisin açılış törenine, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova, BTA Genel Müdürü Kiril Valchev, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru katıldı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova, burada yaptığı konuşmada, hürriyet, gerçeklik, beraberlik, hafıza gibi kelimelerin Bulgar Haber Ajansını ifade eden güçlü terimler olduğunu, ajansın 125 yıldır bu kelimelere dayanarak çalıştığını söyledi.

Yotova, Ankara'da açılan BTA ofisinin Bulgaristan'a komşu ülkelerde açılan 4. ofis olduğunu dile getirdi.

BTA'nın 125 yıldır Bulgaristan'ın renkli fotoğrafını yansıttığını ifade eden Yotova, ajansın ülkeler ve insanlar arasındaki bağları koruduğunu ve güçlendirdiğini vurguladı.

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Yotova, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in geçen yıl aralık ayında İstanbul'u ziyaret ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini anımsatarak, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük bir atılım olduğunun altını çizdi.

Yotova, Erdoğan-Radev görüşmesinden 3 hafta sonra BOTAŞ ve Bulgargaz arasında doğal gaz anlaşması imzalandığını, Türkiye ile bundan sonra da enerji alanında gerçekleştirmek istedikleri çok önemli projeler olduğunu söyledi.

- "BULGARİSTAN'DA YATIRIM YAPMAK İSTEYEN ÇOK TÜRK İŞ İNSANI VAR"

Yotova, "Türkiye tarafından gerek turizm gerekse sağlık alanında çok teklifler var aslında. Bu konuda Bulgaristan'da yatırım yapmak isteyen çok Türk iş insanı var. Dolayısıyla iki ülkenin yapacağı daha çok iş var." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin bugün de çok güncel olduğunu vurgulayan Yotova, bölgenin istikrarı açısından karşılıklı dostluğun önemine işaret etti.

Yotova, "Buradaki ofisle her zaman gerçek haber aranacak, gerçek yorum aranacak." dedi.

Birey olarak güçlü ancak toplu hareket edildiğinde çok daha güçlü olduklarını belirten Yotova, "Bunu niye yapıyoruz? Her iki ülke arasında çok uzun sürece dayanan bir yakınlık ve işbirliği var. Hafıza ve tarih adına bunu yapıyoruz ve yapmak zorundayız." ifadesini kullandı.

- "OFİSİN AÇILIŞ TARİHİ SİMGELERLE YÜKLÜ"

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Tcholakov da çok büyük heyecan duyduğunu belirterek, ofisin açılış tarihinin simgelerle yüklü olduğunu söyledi.

BTA'nın Ankara ofisinin özellikle turizm, yatırımlar ve kültür alanında Bulgaristan'ın çok iyi tanıtılacağı bir noktaya dönüşmesini istediklerini kaydeden Tcholakov, her şeyden önce ofisin buluşma ve dostlukların kurulduğu bir yer olmasını diledi.

Tcholakov, ofisin bir "basın kulübü" olmasının dışında "butik bir sevgi" mekanı olabileceğine de işaret etti.

- "ŞİMDİ İKİ TOPLUMU BİRAZ DAHA BİRBİRİNE YAKLAŞTIRMA VAKTİ"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz de BTA'nın Ankara'da ofis açmasını mutluluk verici olarak niteledi. İki ülkenin sadece coğrafi olarak yakın olmadığını, kültürel ve sosyal olarak da birbirine çok yakın ve çok güçlü tarihsel bağlara sahip olduğunu belirten Karagöz, iki toplumu birbirine biraz daha yaklaştırma vakti olduğunu söyledi.

"Bugün burada açılan BTA ofisi sayesinde Türkiye ve Bulgaristan, siyasal olarak da birbirine daha yakın hale gelmiştir." diyen Karagöz, bu vesile ile iki ülke toplumunun birbirlerini daha iyi tanıma ve yaşanan olayları en doğru kanaldan öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Karagöz, iki ülkenin birlikteliğinin çok güzel sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.

- "BULGAR HABER AJANSI, TÜRKİYE'DEKİ VARLIĞINI ULUSAL BASIN KULÜBÜ İLE GENİŞLETİYOR"

BTA Genel Müdürü Valchev de "Bugün, Bulgar Haber Ajansı sadece Ankara'ya dönmüyor, Türkiye'deki varlığını Ulusal Basın Kulübü ile genişletiyor. Böylelikle bu basın kulüplerini, Bulgar Haber Ajansı bütün komşu ülkelerde ve büyük Bulgar topluluğu olan ülkelerde açmayı planlıyor ve tasarlıyor." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Türk asıllı Bulgar caz sanatçısı Yıldız İbrahimova konser verdi.