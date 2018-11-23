Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bulgaristan, Türkiye'ye mülteciler için 3,2 milyon euro ödeyecek

Avrupa Birliği'nin (AB) mülteciler için Türkiye'ye ödeyeceği 3 milyar euro yardım paketinin 3,2 milyonluk bölümünü verecek Bulgaristan'da, parlomento sözleşmeyi onayladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bulgaristan parlamentosu Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşması ve yardım paketi gereğince şart ve sorumluluklarına dair genel sözleşmeyi onayladı. Mülteci mekanizmasından kaynaklar, sığınmacılara acil insani yardım, eğitim ve sağlık gibi hizmetleri kapsayan ve 27-28 Haziran 2018'de AB liderlerinin göç krizinin yönetimi konusunda vardıkları anlaşmayla, Türkiye'ye mülteciler için vadedilen 3 milyar euro yardım paketi onaylandı. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar euro'luk mali desteğin serbest bırakılması kararı yer alınmıştı.

Bu anlaşmaya göre miktarın 1 milyar euro'su AB üyesi ülkelerin, Birlik bütçesine GSYH'si oranına göre paylaşılacak. Bulgaristan'ın Türkiye'deki mültecilere ödemesi gereken miktar 6.2 milyon leva (3.2 milyon euro) olarak hesaplandı. Bu kaynaklar, 2019-2023 döneminde yılların her üç ve çeyrek aylık dönemlerinin başında taksitle ödenecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

İşte en az yakan benzinli otomobiller

İşte en az yakan benzinli otomobiller

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA