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Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Edirne ve çevre illerde de hissedildi.

17 Haziran 2024 Pazartesi 21:17 - Güncelleme:
Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Edirne ve çevre illerden de hissedildi. Saat 20.24'te meydana gelen depremin derinliği ise 19.33 km olarak belirtildi.

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