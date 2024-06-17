AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Edirne ve çevre illerden de hissedildi. Saat 20.24'te meydana gelen depremin derinliği ise 19.33 km olarak belirtildi.