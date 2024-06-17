AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Edirne ve çevre illerden de hissedildi. Saat 20.24'te meydana gelen depremin derinliği ise 19.33 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Rakovski, Filibe (Bulgaristan) -[128.60 km]Merkez (Edirne)
Tarih:2024-06-17
Saat:20:24:21 TSİ
Enlem:42.25139 N
Boylam:24.93417 E
Derinlik:19.33 km
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