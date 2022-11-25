Bulgaristan'da tutuklu Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş'ın duruşması 28 Kasım'a ertelendi

Göktaş'ın 3 avukatı da bugünkü duruşmaya katılmadı. Avukatlardan ikisi sağlık raporu ve yıllık izin gibi mazeretler gösterirken Ana Popova adlı üçüncü avukatın ise hiçbir mazeretinin olmadığı belirlendi.

Avukatların salonda hazır bulunmaması yüzünden duruşmayı 28 Kasım'a erteleyen mahkeme, hukuksal etiğe aykırı davranması nedeniyle Popova'ya 1000 Bulgar levası (yaklaşık 10 bin Türk lirası) para cezası verdi.

Savcılık, avukatların asli görevlerini suiistimal edip duruşmalara gelmemelerine tepki göstererek Göktaş için bir an önce yedek avukat görevlendirilmesi talebinde bulundu.

Göktaş'ın Türkiye'de işlemiş olabileceği suçların önemli olabileceğini kabul eden savcılık, Bulgaristan'da yakalanan zanlının Türkiye'ye iadesiyle ilgili prosedürün en çok 180 günlük bir süre zarfında tamamlanması gerektiğini belirtti.

Daha önce kalp krizi geçirip sağlık durumunu ve avukatlarının Türkiye'den gelmesi beklenen bazı belgelerin incelenmesi talebini mazeret gösteren Göktaş, sonraki duruşmaya kadar 20 gün süre tanınmasını istedi.

Mahkeme, Göktaş'ın talebini "asılsız" bularak celse başında belirtildiği gibi duruşmanın 28 Kasım'a bırakılması kararının kesin olduğunu bildirdi.

Sağlık durumu nedeniyle Göktaş, duruşma gününe kadar Hasköy'de bir adreste ev hapsinde kalacak.

Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastından sorumlu tutuluyor.