İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2022 Perşembe / 21 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9622
  • EURO
    18,277
  • ALTIN
    1018.22
  • BIST100
    2980
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bulgaristan'ın Türkiye sınırı yakınında yangın çıktı
Güncel

Bulgaristan'ın Türkiye sınırı yakınında yangın çıktı

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan yangın 2 bin dekarlık alana yayıldı.

AA18 Ağustos 2022 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Bulgar Ulusal Televizyonunun (BNT) haberine göre, Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın Elhovo ilçesine bağlı Malko Kirilovo, Vılça Polyana ile Lesovo köyleri arasındaki alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle 2 bin dekarlık alana genişledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sınır polisi yetkilileri, yangının göçmenler tarafından çıkarıldığını açıkladı. Yetkililer, bölgede kaybolan göçmenlerin birbirlerini aramak amacıyla yaktıkları ateşin yangına neden olduğunu ileri sürdü.

Elhovo Belediye Başkanı Petar Kirov, en yoğun göçün bu bölgeden geçtiğini ve yangını çıkaranların gözaltına alındığını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.