''Bulutlar Çetesi'' çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında "Bulutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahıs yakalandı.

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 8️⃣ İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN "KAFES OPERASYONLARI" KAPSAMINDA "BULUTLAR ÇETESİ" OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️



Düzenlenen operasyonlarda 2️⃣5️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗️



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