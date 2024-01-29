CHP Rize İl Başkanlığı, Parti Meclisi toplantısı sonrasında; Merkez, Çayeli, Hemşin ilçeleriyle Çayeli'ye bağlı Büyükköy Beldesinin belediye başkan adaylarını duyurdu.

Listede, Büyükköy Belde başkan adayı olarak Mevlüt Çağıran'ın ismi yer aldı.

CHP, AK PARTİ ÜYESİ MEVLÜT ÇAĞIRAN'I BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÖSTERDİ



Çağıran, yaşananlar sonrasında kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak AK Parti üyesi olduğunu ve CHP ile hiçbir bağı bulunmadığını açıkladı.

CHP APAR TOPAR LİSTEYİ SİLDİ



Hakkında çıkan haberleri 'komplo' olarak nitelendiren Çağıran, "Benim adıma düzenlenen asılsız aday haberleri kesinlikle yanlıştır, bilgilerinize arz ederim." dedi.

CHP, bu açıklama sonrasında yayımladığı basın bildirisini kaldırıp, Çağıran'ın isminin ve Büyükköy Belde başkan adayının yer almadığı yeni bir basın bildirisi yayımladı.