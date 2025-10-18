Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ülke TV'de gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"Şarm El Şeyh'te atılan imzalar hem Gazze için hem de bölge için tarihiydi" diyen Fidan, "İki devletli çözüm hayata geçmezse bir müddet sonra tekrar bir savaş daha göreceğiz. Soykırımın durması, İsrail'in yıllardır oluşturduğu ilüzyonun ortadan kalkmasıyla oldu. Hedefimiz (Gazze) mutabakatın, insani yardımların devam etmesi, Filistinli bir heyetin Gazze'deki yönetimi devralması ve iki devletli çözüme doğru gidilmesi. Biz Müslümanlar olarak diyoruz ki; buna artık seyirci kalamayız" dedi.

BAKAN FİDAN: HAZIRIZ

Fidan ayrıca, "Biz şunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize garantörlükle ilgili verdiği yetki eğer Filistinlilerinde kabul edeceği bir durum ortaya çıkarsa burada biz üstümüze düşeni yapmaya hazırız. İki devletli çözüm hayata geçerse biz burada fiili garantörü olma sorumluluğuna hazırız. Bu çok önemli bir konu. Bunun altına her devlet giremez. Yeter ki 1967 sınırlarına dayalı bir devlet ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.