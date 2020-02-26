26 Şubat 2020 Çarşamba15:37 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:37

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu ana haberde "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" iddiaları ortaya atılmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu ise iddiaları, "SGK'da çok konuşulacak çalışma haberi tamamen asılsızdır" diyerek kesin bir dille yalanladı.

FOX TV'nin yalan haberi Azerbaycan dönüşü uçakta Başkan Erdoğan'a soruldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "SSK emeklilik ikramiyelerinin kesileceğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Böyle bir düzenleme var mı? İlave tedbirler almayı gerektirecek bir durum var mı?" şeklindeki soruya "Ne onun kaldırılması var, ne ikramiyelerin kaldırılması var. Öyle bir şey yok. Kaldıracaksak bunu benim anons etmem lazım, partimizin sözcüsünün anons etmesi lazım veya Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün anons etmesi lazım. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka." yanıtını verdi.

Tepki yağdı! Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...