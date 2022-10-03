Bunun adı vicdansızlık! 5 yavru köpeği poşete koyup çöpe attılar

Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Su Parkı yakınlarında çöp konteynerinden sesler geldiğini fark eden vatandaşlar, poşet içerisine konularak atılmış 5 yavru köpek buldu. Köpekler ihbar üzerine gelen Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak, Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Koruma altına alınan yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Keşan Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Duyarsız ve sorumsuzca yapılan davranışı kınıyoruz" denildi.