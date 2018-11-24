Burak Süzülmüş kimdir Ak Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş kaç yaşında nerelidir

Burak Süzülmüş kimdir Ak Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş kaç yaşındadır? Vatandaşlar internetten Burak Süzülmüş’ün detaylı biyografisine ulaşmak istiyor. Peki Burak Süzülmüş hayat hikayesi nasıl? AK Parti'de Belediye Başkan adayları belli olmaya başlarken Kırklareli’nde Burak Süzülmüş’ü aday olarak gösterildi. Peki Burak Süzülmüş kimdir, kaç yaşındadır, özgeçmişi nasıldır? 32 yaşında olan Burak Süzülmüş özel sektörde hizmet veren Süzülmüş Kardeşler şirketinin yönetitim kurulu üyesidir. 9,5 yıl da Kırklarelispor’da 2. Başkanlık görevini yürüten Burak Süzülmüş, bölgenin tanınmış iş adamlarından olarak biliniyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin adaylarını son dakika olarak açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözlerinin başında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Sözlerimin hemen başında Cumhur ittifakını devam ettireceğini açıklayan Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak Cumhur İttifakına bağlılığımızı buradan bir kez daha duyuruyoruz. Bahçeli'nin ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak bizi desteklemelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Erdoğan açıklamalarını AK Parti'nin 2019 yerel seçimler belediye başkan adaylarını açıklayarak sürdürdü.

Burak Süzülmüş kimdir?

32 yaşında olan Burak Süzülmüş özel sektörde hizmet veren Süzülmüş Kardeşler şirketinin yönetitim kurulu üyesidir.

9,5 yıl da Kırklarelispor’da 2. Başkanlık görevini yürüten Burak Süzülmüş, bölgenin tanınmış iş adamlarından olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne, sandık kurulu üyeliğinden genel başkanlığa kadar her kademede belde, il teşkilatlarımızda hizmeti geçmiş arkadaşlarımızın tamamını yadediyorum.

Sayın Bahçeli'ye İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak Ak Parti'yi destekleme kararı aldığı için teşekkür ediyorum.

Ana muhalefet partisinin Kandil'den aldığı icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı milletim sandığa gömecektir.

31 Mart'taki seçimlerde 40 şehirde göstereceğimiz adayı açıklamak üzere biraradayız. AK Parti olarak 2014 seçimleribe 'Daime Millet, Daima Hizmet' sloganıyla girmiştik. 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı ve farklı olacak.

Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay, adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız.

Şehircilik konusunda köklü bir müktesebata ve geleneğe sahibiz. Şehirlerimizin kronikleşmiş sorunlarını tek tek çözerken belediyeciliğe yeni bir bakış açısı kazandırdık.

Bizim formülümüz gayet basit. Biz milletin aklını çelmenin değil gönlüne girmenin derdinde olduk.

Sadece seçim dönemlerinde milletin kapısını çalan partiler daima hüsrana uğradı.

AK Parti'nin her seçimde oy hedefi, mümkünse yüzde 100'ün desteğini almaktır. Buna ne kadar yaklaşırsak kendimizi o kadar başarılı görürüz.

Oy oranımız düştüğünde iktidarımız tehlikeye girdiği için değil, milletin gözünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz.

Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. 'Önce millet' der 'önce memleket' der"

Cumhurbaşkanı Erdoğan belirlenen adayları açıklayarak sahneye davet etmeye başladı:

İŞTE ADAYLAR:

1- ADIYAMAN - Dr. SÜLEYMAN KILINÇ

2- ANTALYA - MENDERES TÜREL - ANTALYA MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

3 - AMASYA - CAFER ÖZDEMİR - AMASYA MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

4 - ARDAHAN - YUNUS BAYDAR

5 - ARTVİN - MEHMET KOCATEPE

6- BARTIN - YUSUF ZİYA ALDATMAZ

7- BATMAN - MURAT GÜNEŞTEKİN

8 - BAYBURT - FATİH YUMAK

9 - BİTLİS - NESRULLAH TANĞLAY

10 - BOLU - FATİH METİN

11 - BURDUR - DENİZ KURT - ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI

12 - BURSA - ALİNUR AKTAŞ - BURSA MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

13 - DENİZLİ - OSMAN ZOLAN - DENİZLİ MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

14 - DİYARBAKIR - CUMALİ ATİLA - DİYARBAKIR MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

15 - DÜZCE - FARUK ÖZLÜ - BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI

16 - ELAZIĞ - ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI - İŞ ADAMI - AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI

17 - ERZURUM - MEHMET SEKMEN - ERZURUM MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

18 - GAZİANTEP - FATMA ŞAHİN - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

19 - GİRESUN - AYTEKİN ŞENLİKOĞLU - AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI

20 - GÜMÜŞHANE - ERCAN ÇİMEN - GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI

DEVAMI GELİYOR...