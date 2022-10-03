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Burak Topcu: ABD vizesi almak stres haline geldi

Göçmen Vizesi sitesinin CEO'su Burak Topcu, vize başvurularında yaşanan en büyük sorunun, ileri tarihe verilen mülakat randevuları olduğunu söyledi. Topcu, “12-15 ay sonrasına randevu veriliyor. Biz kurduğumuz özel bir ekiple bu süreyi mümkün olan en erken tarihe çekiyoruz” dedi.

3 Ekim 2022 Pazartesi 16:07 - Güncelleme:
Burak Topcu: ABD vizesi almak stres haline geldi
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2022 yılının başından bu yana Türk vatandaşlarının vize konusunda ciddi problemler yaşadıklarını dile getiren Göçmen Vizesi kurucu ortağı ve CEO'su Burak Topcu, "Bu problemlerin ilk sırasında, uzun bekleme süreleri geliyor. Amerika vizesi almak isteyen vatandaşlarımıza neredeyse 1, hatta 1.5 yıl sonrasına mülakat randevusu veriliyor" dedi.

YAKIN TARİHE AÇILAN RANDEVULARI KAÇIRMIYORUZ

Burak Topcu, "Normal şartlarda ABD'ye gitmek isteyip vize başvurusunda bulunduğunuzda çok uzun bir süre sonrasına mülakat randevusu veriyorlar. Biz Göçmen Vizesi olarak bunun için özel bir birim kurduk. Ekibimizdeki çalışanlarımız, 24 saat esasına göre dönüşümlü olarak çalışıyor. Gece ve gündüz sürekli ekran başındalar. Yakın tarihe açılan randevuları hemen görüp başvuru sahipleri adına tarih alabiliyorlar. Bu sayede mülakat tarihini olabilecek en erken tarihe çekiyoruz" dedi.

MÜLAKAT SÜRECİ DE STRES YARATIYOR

Mülakat sürecinin de vize başvurusunda bulunan birçok kişi için stres haline geldiğini belirten Burak Topcu, "Vize alma stresi sadece mülakat tarihi alırken değil, mülakat sırasına da yaşanıyor" dedi ve ekledi: "Biz firmamıza başvuranların bu stresi yaşamamaları adına, kendileriyle sürecin A'dan Z'ye tüm detaylarını görüşüyoruz. Mülakatta yapılması gerekenleri anlatıyor, sorulabilecek soruları anlatıyor, önceden prova yapıyoruz. Tüm bu çalışma, hem vizede bulunan kişilerin özgüvenlerini yerine getiriyor hem de stressiz bir şekilde süreci atlatmalarını sağlıyor."

  • Burak Topcu
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