Burç İslam'da Türkiye sevgisi: Yaşasın Türk milleti yaşasın Erdoğan

Türkmenler, Türk bayraklarıyla Türkiye'ye minnettarlıklarını dile getirdi.

Bölgede çok sayıda Türkmen, Türkiye'nin kendilerine verdiği destekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Coşkulu kalabalık birlik ve beraberlik mesajı verdi.

TÜRK HALKINA VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Yapılan açıklamada, "Türkiye, yıllardır Türkmen halkının yanında oldu. Burada varlığımızı sürdürmemizde büyük payı var. Türk kardeşlerimize minnettarız. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" denildi.