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Burç İslam'da Türkiye sevgisi: Yaşasın Türk milleti yaşasın Erdoğan

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Burç İslam bölgesinde, Türkmen halkı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini meydanlarda gösterdi.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2025 Perşembe 23:53 - Güncelleme:
Burç İslam'da Türkiye sevgisi: Yaşasın Türk milleti yaşasın Erdoğan
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Türkmenler, Türk bayraklarıyla Türkiye'ye minnettarlıklarını dile getirdi.

Bölgede çok sayıda Türkmen, Türkiye'nin kendilerine verdiği destekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Coşkulu kalabalık birlik ve beraberlik mesajı verdi.

TÜRK HALKINA VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Yapılan açıklamada, "Türkiye, yıllardır Türkmen halkının yanında oldu. Burada varlığımızı sürdürmemizde büyük payı var. Türk kardeşlerimize minnettarız. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" denildi.

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