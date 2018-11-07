Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik ardışık telefon aramalarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, Burdur, İzmir, Konya, Aksaray ve Kırklareli'nde operasyon yapıldı. Baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.