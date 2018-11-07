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Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Burdur merkezli 5 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik ardışık telefon aramalarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, Burdur, İzmir, Konya, Aksaray ve Kırklareli'nde operasyon yapıldı. Baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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