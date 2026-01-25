İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

Burdur'da 2 otomobil ve tır birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı

Burdur'da meydana gelen kazada iki otomobil ile bir tır çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

IHA25 Ocak 2026 Pazar 10:02 - Güncelleme:
Burdur'da 2 otomobil ve tır birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı
Burdur'da 2 otomobil ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Antalya-Isparta karayolu üzeri Kazak-1 tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. (19) idaresindeki 32 AAK 364 plakalı otomobil, C.K.'nin (56) kullandığı 33 AZV 518 plakalı otomobil ve plaka bilgisi alınamayan tır çarpıştı.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralanırken araçlarda bulunan Hasret Kurman (18), A.K. (52), M.Y. (10), H.K. (10), İ.Y. (18) ve A.D. (53) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralılar araçlardan çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasret Kurman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 7 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

