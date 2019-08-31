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Burdur'da 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü

Burdur'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur- Yeşilova karayolunun Düğer köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova'daki Salda Gölü'ne giden Arap Şerif Dadak'ın kullandığı 01 ADD 75 plakalı otomobil ile Mehmet Macit'in (76) kullandığı 15 AZ 628 plakalı otomobil çarpıştı. Mevlüt Koruk'un kullandığı 15 LD 547 plakalı otomobilin de karıştığı kazada Arap Şerif Dadak, Mehmet Macit ve Mevlüt Koruk ile 3 otomobilde bulunan Fadime Yavuz (76), Deniz Dadak (5), Doğaç Dadak (12), Arzu Yavuz Dadak (38), Zafer Yavuz (34), Firdevs Macit ve Eşe Koruk yaralandı.
 
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Macit yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

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