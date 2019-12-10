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Burdur'da başına darbe alan kadın hayatını kaybetti

Burdur'da başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı.

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Kent merkezindeki evlerinde başına aldığı darbeyle yaralanan iki çocuk annesi 38 yaşındaki Gül E, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

İlk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gül E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doktorların, Gül E'nin başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirtmesi üzerine polis ekipleri kadının astsubay eşi M.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, tutuklandı.

M.E'nin ifadesinde, çıkan tartışmada yaşanan arbede sırasında eşinin başını sert bir cisme çarptığını öne sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kızlarının cenazesini Afyonkarahisar'a götürmek üzere alan anne Habibe E. gazetecilere, çok üzgün olduğunu belirterek, "Kızım olay günü oğlu İ.C.E'nin 18'inci yaş gününü kutlamaya hazırlanıyordu. Torunum, 'annem benim doğum günümü kutlayacaktı, pasta kesecektik' diyerek ağlıyor." ifadesini kullandı.

Bu arada Gül E'nin olayın gerçekleştiği 5 Aralık'ta sosyal medya hesabından, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın." paylaşımı yaptığı görüldü.

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