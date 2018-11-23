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Burdur'da kamyonet kanala devrildi bir kişi hayatını kaybetti

Burdur'da kamyonetin kanala devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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Gökhan Can (31) idaresindeki 20 NE 077 plakalı kamyonet, Burdur-Karamanlı kara yolu Kuruçay mevkisinde yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptıktan sonra kanala devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Can'ın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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