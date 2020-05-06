Burdur'da koronavirüsü yenen 2 hasta taburcu edildi

IHA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:15 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:15

Kuveyt’ten getirilerek yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Burdur’daki öğrenci yurtlarında gözlem altında tutulan ve yapılan sağlık kontrolünde testleri pozitif çıkan hastalardan ikisi sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Burdur Devlet Hastanesinde beş gün önce tedavilerine başlanan 4 hastalardan 2’si sağlığına kavuştu. Hastalar acil servis çıkışında Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nedim Ongun ve sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak memleketlerine gitmek için önce kaldıkları yurda daha sonra Ordu’ya gönderilmek üzere yola çıktılar. Hastane önünde hazır bekletilen ambulans binen hastalardan Selahattin Tatlı (34) sağlık çalışanlarına teşekkür ederek onlara minnet duyduğunu söyledi.

Devletin kendisini Kuveyt’ten getirerek tedavi ettirdiğini belirten Tatlı, "Sağlık çalışanları, gece gündüz demeden en güzel şekilde bizimle ilgilendi, bizi sağlığımıza kavuşturup ailemize gönderiyorlar" dedi.

İyileşen Ahmet Araca (40) da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek "Zor bir süreçti, doktorlarımızdan, hemşirelerimizden Allah razı olsun, onların desteğiyle atlattık" ifadesini kullandı.