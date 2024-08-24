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Güncel

İzmir ve Burdur'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ve İzmir'in Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 17:13 - Güncelleme:
İzmir ve Burdur'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
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Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ile yer ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

BUCAK'TA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Bucak ilçesine bağlı Dutalan köyü Kartalpınar mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

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