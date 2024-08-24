İzmir ve Burdur'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ile yer ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bucak ilçesine bağlı Dutalan köyü Kartalpınar mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.