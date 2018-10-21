Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü İlker Deniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlker Deniz'in önceki dönemlerde AK Parti Burdur Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı öğrenildi.

Muhabir : Murat ÇobanYayınlayan : Emine Dalfidan 11:56 21/10/18