Burgazada'da ölü bulunan Rus turistin ailesi DNA örneği verdi

AA 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:32 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:32

Tatil için geldiği İstanbul'da 28 Temmuz'dan beri haber alınamayan Ragin'in, 10 Ağustos'ta Burgazada'nın Kumbaros Koyu'nda bulunan cesedi üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ragin'in ailesi teşhis için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna geldi. Ailenin oğullarını teşhis edemediği için DNA örneği verdiği öğrenildi.

Aile adına basına açıklama yapan tercüman, "Aile cesedi teşhis edemedi. Şu an DNA testi hazır olmadığı için aile oğlu olarak kabul etmiyor. Çünkü ceset tanınır halde değil. Aile üzgün ama üzülmek de istemiyorlar umutları var." dedi.

- OLAY

İstanbul'a 16 Temmuz'da gelen Rus üniversite öğrencisi Makar Fedorovich Ragin'den, Fatih'te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra haber alınamamış, ailesi de çocuklarını bulmak için İstanbul'a gelmişti.

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Ragin'in cansız bedeni, 10 Ağustos'ta Burgazada'nın Kumbaros Koyu'nda bulunmuştu.