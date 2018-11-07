Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Burhaniye´de 28 hırsızlığın şüphelisi 4 kişi yakalandı

Balıkesir´in Burhaniye ilçesinde 28 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Burhaniye ilçesinde, 19 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında çok sayıda ev ve iş yerinde hırsızlık olayın gerçekleşmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede 28 ev ve işyerinde hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen zanlılar B.B., T.C., S.C. ve H.Y. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 4 adet büyük ekran televizyon ile 1 adet oto teybi ve hoparlör ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları çok sayıda eşyaları da sattıkları belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
 
Öte yandan jandarma bölgesi olan Pelitköy´de de hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından jandarmaya teslim edildi. Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP ve HDP´li vekillerden büyük provokasyon

CHP ve HDP´li vekillerden büyük provokasyon

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA