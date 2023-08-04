Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Burhaniye'nin kırsal Damlalı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 52 personelden oluşan ekipler sevk edildi.
Ekipler 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracının yanı sıra bir uçak ve 2 helikopterle müdahale ettikleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Hasar gören alanın miktarı ve yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.