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Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA21 Haziran 2024 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
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Büyükorhan'a bağlı kırsal Demirler Mahallesi yakınında dün akşama doğru bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluşlara ait ekipler tarafından yürütülen çalışmada, Dursunbey'in kırsal Kuzköy Mahallesi'ne doğru yayılan alevlerin ilerlemesi gece saatlerinde durduruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Demirler Mahallesi'nde çıkan yangına AFAD koordinasyonunda 4 helikopter, 52 arazöz, 30 su tankeri, 2 paletli ekskavatör, 6 dozer, 1 greyder, 21 araç ve 655 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sahada çalışan tüm ekiplerin özverili çabalarıyla yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor ve orman bölgelerimizdeki yangın riskine karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede yangından zarar gören ormanlık alan, dronla görüntülendi.

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