Yerel seçimlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilk iş olarak baldızını Belediyeye almış ve ardından da öz yeğenini makam sahibi yapmaya kalkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan akraba atamalarına gelen tepkiler üzerine yeğenini belediyeye almaktan vazgeçen Bozbey, baldızını ise görevde bıraktı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Meclis Toplantısında CHP'li Bozbey'den meclise, akraba atamalarına ilişkin açıklama yapması istendi. AK Partili Meclis üyesi Ömer Faruk Temiztürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Tüm akraba atamaları geri alınacak" sözünü hatırlatarak, Meclise bu konuda açıklama yapılmasını talep etti.

AKRABA ATAMASINI SAVUNDU

Açıklama istenmesi üzerine meclise seslenen CHP'li Bozbey, "Aslında bu konuda açıklama yapmaya gerek yok. Arkadaşlarımızın tümü hem liyakatli hem de önceki dönemde Nilüfer belediyesinde güzel işler başarmış arkadaşlardır. Yaptığımız iş doğrudur. Yaptığımız işin arkasındayız" diyerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına rağmen, eş, dost ve akraba atamalarını savundu.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA GÖZDAĞI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, açıklamalarının devamında ise, belediye çalışanlarını zan altında bırakarak adeta gözdağı verdi. CHP'li Bozbey, "Bunları yazıp çiziyorlar. Trolleri biliyorsunuz, Belediyenin içinde de var troller. Bunu da size söyleyelim. Onlar da bulunacak. Bu troller tespit edilecek ve gereği de yapılacak" dedi.

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