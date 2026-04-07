Bursa Büyükşehir'de acil önlem! Ödemeler askıya alındı, izinler iptal edildi

Belediye yönetimi tarafından birimlere gönderilen yazıda, her türlü bilgi, belge ve materyalin (fiziki ve dijital ortamda) kurum dışına çıkarılmaması ve paylaşılmaması gerektiği belirtildi. Tüm birimlerin bu konuda azami hassasiyet göstermesi istendi.

Öte yandan yayımlanan bir başka yazıyla, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla tüm yönetici ve personelin izinlerinin iptal edildiği bildirildi. Halihazırda izinde bulunan personelin de izinlerinin kaldırılarak görevlerine başlamaları talep edildi.

Alınan kararların Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm birimler ile birlikte BUSKİ ve iştirak şirketlerini de kapsadığı öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ise 9 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplanarak yeni başkan vekilini belirlemesi bekleniyor.