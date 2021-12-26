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Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) öğleden sonra ve akşam seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

AA26 Aralık 2021 Pazar 12:34 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 12:34
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, 17.00, 18.30 ve 20.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 08.00-10.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

  • Bursa Deniz Otobüsleri
  • sefer
  • iptal

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