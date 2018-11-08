Bursa eski Jandarma Komutanı Türk'e FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezası

15 Temmuz gecesi, kendisini Bursa Sıkıyönetim Komutanı olarak tanıtarak toplantı yapmak isteyen İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş gözaltına alındı. Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akkuş'un yerine Albay Ali Türk atandı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Bursa'ya gelen ve kısa bir süre İl Jandarma Komutanlığı yapan Ali Türk de daha sonra görevden uzaklaştırıldı. Albay Ali Türk, Ankara´da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 22 Ağustos´ta Bursa´da, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı ve götürüldüğü Ankara´da tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianame Bursa 10´uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Ali Türk hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisi´ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti´ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

BYLOCK KULLANMIŞ

Türk hakkında hazırlanan iddianamede, "Albay rütbesi ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın İstihbarat Daire Başkanlığı başta olmak üzere pek çok kademesinde görev yapan şüpheli Ali Türk'ün, 15 Temmuz'da darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştiren şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içinde olduğu konusunda herhangi bir kuşkunun bulunmadığı, ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u bir süre kullandığı tespit edilmiştir" denildi.

HAPİS CEZASI ÇIKTI

Bursa 10´uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nde tutuklu olarak yargılanan Ali Türk, son kez hakim önüne çıktı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtilen Türk, mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutukluluk halinin devamına karar verildi.