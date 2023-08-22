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Bursa Karacabey'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA22 Ağustos 2023 Salı 19:57 - Güncelleme:
Bursa Karacabey'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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İlçeye bağlı Hayırlar ve Ekinli mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Yangını söndürmek için herkesin cansiperane çalıştığını vurgulayan Özkan, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bir bilgimiz yok. Sigara izmariti de olabilir. Bütün vatandaşlarımızı bu yaz günlerinde, bu sıcak havalarda milli servetlerimizi korumaya davet ediyoruz, dikkatli olmaya davet ediyoruz." dedi.

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