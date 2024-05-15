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Bursa merkezli 13 ilde suç örgütlerine operasyon! 112 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 115 şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 112 kişi yakalanırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

IHA15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
Bursa merkezli 13 ilde suç örgütlerine operasyon! 112 şüpheli yakalandı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa merkezli 13 ilde, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgüt çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma, suçtan elden edilen gelirin aklanması, göçmen kaçakçılığı, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 115 şüpheliden 112'si yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli olarak 13 ilde; 115 şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, 112 şüpheli yakalanmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir. Diğer 3 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Soruşturma çerçevesinde yapılan aramalarda 55 kilo 275 gram metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin, 55 gram bonzai, 34.56 gram kokain, 450.374 adet yeşil reçeteli hap, 17 adet hassas terazi, 7 adet tabanca, 60 adet fişek ve 209 bin 500 TL para ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

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