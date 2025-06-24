İSTANBUL 33°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2025 Salı / 28 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6091
  • EURO
    46,0711
  • ALTIN
    4241.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa merkezli 17 ilde düğmeye basıldı! Organize suç örgütü çökertildi
Güncel

Bursa merkezli 17 ilde düğmeye basıldı! Organize suç örgütü çökertildi

Bursa merkezli 17 ilde hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını A.A.O.'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklandı.

İHA24 Haziran 2025 Salı 08:24 - Güncelleme:
Bursa merkezli 17 ilde düğmeye basıldı! Organize suç örgütü çökertildi
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 17 ilde hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını A.A.O.'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa merkezli 17 ilde hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını A.A.O.'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 38'inin tutuklandığını, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerinin işlemlerinin ise devam ettiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızı çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları, elde edilen suç gelirinin şirinleme yöntemiyle (suç gelirlerinin dikkat çekmemek için küçük parçalarla finans sistemine sokulması) izini kaybettirmeye çalıştıkları, suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açmış oldukları paravan şirketler vasıtası ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu; 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL olan 52 adet lüks kol saati ile 42 Milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait; 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca el konuldu" bilgilerini verdi.

Yerlikaya şöyle devam etti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl jandarma komutanlarımız, kahraman jandarmamız ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

  • Organize suç örgütü
  • operasyon
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.