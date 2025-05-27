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Bursa merkezli 25 ilde operasyon: 45 gözaltı...

Bursa merkezli 25 ilde, 'bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yapmak' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Mayıs 2025 Salı 15:04 - Güncelleme:
Bursa merkezli 25 ilde operasyon: 45 gözaltı...
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BURSA (AA) - Bursa merkezli 25 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yapmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa merkezli 25 ilde 48 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 44 zanlı yakalandı.

Polis, 4 şüpheliyi daha yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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  • şüpheli

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