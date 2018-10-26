Terör örgütleri THKP/C ve DEV-YOL'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Bursa merkezli 3 ilde, terör örgütleri THKP/C ve DEV-YOL'un sözde bayraklarını açtıkları ve sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'daki bir cenaze töreninde terör örgütleri THKP/C ve DEV-YOL'un sözde bayraklarını açtıkları ve sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları iddia edilen 6 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa, Ankara ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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