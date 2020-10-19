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Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

DHA19 Ekim 2020 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:00
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 şüphelinin örgütün 'mahrem imam'larınca ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik zamanlarda arandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ’da şüphelilerin evlerine şafak baskını yapıldı. Eş zamanlı operasyonda, aktif görevde bulunan 1 polis memuru ve 11 kapatılan askeri okul öğrencisi yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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