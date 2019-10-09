Bursa şehidini uğurladı
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Işıklı Üssü’den Kavuşak Üssü’ne ikmal yapan askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade Uzman Er Muhammet Emin Kotanoğlu memleketi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Kotanoğlu’nun tabutuna sarılan baba Sezai Kotanoğlu ve anne Serap Kotanoğlu, “Oğlum bize hakkını helal et” diyerek gözyaşı döktü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Kotanoğlu’nun ailesine taziye telgrafı göndererek başsağlığı diledi.
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