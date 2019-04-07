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Bursa Şehir Hastanesi'nin inşasında sona gelindi

Türkiye'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Bursa Şehir Hastanesi'nin inşasında sona gelindi. Yüzde 94'ü tamamlanan, açıldığında 5,5 milyon kişiye hizmet verecek hastanenin 2030 yılında 7 milyon kişiye hizmet vermesi bekleniyor.

  • DHA
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Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy'e inşa edilen Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi. Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Bursa'da 5,5 milyon kişiye hizmet verecek şekilde planlanan hastane 800 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Genel Hastane, Onkoloji, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri olmak üzere 6 hastaneden oluşan sağlık üssünün yapım aşaması yüzde 94 oranında tamamlandı. Açılış itibariyle 5,5 milyonluk bir hinterlanda sahip olan Bursa Şehir Hastanesi'nin 2030 yılında 7 milyonluk bölgeye hizmet vermesi hedefleniyor.

'TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ'

Şehir Hastanesi'nin diğer hastanelerden farklı olarak ileri seviyede hizmet veren bir sağlık merkezi olacağını söyleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "Kalp Damar Hastanesi'nde rutin hizmetler dışında kalp nakli yapacağız. Aynı şekilde Genel Hastanemizde yanık merkezi inme merkezi var. En nitelikli seviyede hizmetler vermiş olacağız. Fizik Tedavi Hastanemiz şu an için Türkiye'de inşa edilen şehir hastaneleri arasında en yüksek kapasiteye sahip, 200 yataklı Fizik Tedavi Ünitesi'ne sahip olacak. Bu hastanemiz diğer hastanelerde yapılamayan, ileri seviyedeki hizmetlerin, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gitmeye gerek kalmadan bütün hizmetleri Bursa'da çözebilecek bir nitelikte yapıldı. Teknolojik olarak da alt yapısı güçlü bir hastaneden bahsediyoruz. İnşaat tekniği olarak da en ileri seviyede inşa edilmiş durumda. Biz bu yatırımı Bursa'da sağlık turizmi açısından da çok önemli bir stratejik hamle olarak görüyoruz" dedi.

'AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN'

Şehir Hastanesi'nin Bursa ve civar iller için sağlık turizmi açısından önemli bir sağlık merkezi olacağını belirten Akan, "Şu andaki bilgilerimize göre İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer alacaktır. Fiziki kapasiteden de öte nitelikli hizmetlerde belkide Türkiye'de ilk sıralarda. Fiziki güzellikten öte nitelik anlamında Avrupa'nın en iyi merkezlerinden birisi oluyor. Dolayısıyla bu anlamda da iddialı bir hastaneden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

DEPREMDE OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Projede gelinen son aşama ve hastanenin yapımında kullanılan teknik detaylar hakkında bilgi veren Şehir Hastanesi İnşaat Proje Müdürü Ali Sami Behlül, "2017 yılının başında başladığımız inşaatı yaklaşık 30 aylık bir sürede tamamlamayı düşünüyoruz. Bursa 1'inci derece deprem bölgesinde olduğu için 859 adet sismik deprem izolatörü kullanıldı. Bu, yüksek şiddetli depremlere dayanıklı olacak şekilde ve operasyonlar devam ederken hasta sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapıldı. Bu süreçte toplamda 5 bin kişi çalıştı. Alt yapı imalatlarını bitirdik. İçerideki imalatlarımızda tamamlandığı için şu anda asfalt döküm işlerini tamamlıyoruz. Hastane açıldığı gün itibariyle insan sağlığını en önemli seviyede tutarak, bütün testlerimizi bitirmiş olarak operasyona hazır bir şekilde İl Sağlık Müdürlüğü'müze hastaneyi teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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