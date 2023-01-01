Bursa trafiği altyapı projeleriyle rahatlayacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bursa'nın, köklü tarihi, kültürü, alternatif turizm imkanları ve uluslararası birçok yatırıma ev sahipliği yapan sanayisiyle Türkiye'nin önemli metropol şehirleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, yarın Bursa'ya gerçekleştireceği ziyarette bazı temaslarda bulunacağı bildirilen açıklamada, Karaismailoğlu'nun, Geçit Kavşağı ve raylı sistem güzergahında incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

Bakan Karaismailoğlu'nun daha sonra AYGM Hızlı Tren Şantiyesi'nde basın açıklaması yapacağı ve TEKNOSAB'ı ziyaret edeceği kaydedilen açıklamada, toplu açılış ve temel atma töreninden sonra Karaismailoğlu'nun, Bursa Valiliğini, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, açılışı yapılacak projelere ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Keles Çevre Yolu'nun da dahil olduğu Keles-Tavşanlı-Domaniç ayrımı yolu toplam 14 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol olarak projelendirildi. Projede 90 metre açıklığa sahip Kocasu-I Köprüsü yer alıyor. 2,4 kilometrelik Keles Çevre Yolu ve 2,6 kilometrelik yol kesimi tamamlanarak trafiğe açılacak. Böylece Keles-Tavşanlı-Domaniç ayrımı yolu, Bursa'dan Kütahya'ya alternatif geçiş noktası olarak daha çok tercih edilecek, bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürünlerin iç ve dış piyasalara kısa sürede taşınması sağlanacak. Projeyle, ayrıca, güzergahta 600 metre kısalma sağlanacak, seyahat süresi 17 dakikadan 12 dakikaya inecek."

Açıklamada, toplam 24,5 kilometre uzunluğundaki İnegöl-Yenişehir Devlet Yolu'nun 6,1 kilometresinin 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, 18,4 kilometresinin de sathi kaplamalı tek yol olarak inşa edildiği ifade edildi.

Proje kapsamında 1 adet farklı seviyeli, 12 adet hemzemin kavşak bulunduğuna değinilen açıklamada, İnegöl'den Yenişehir Havalimanı'na kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlandığı, ayrıca Hamzabey Ağaç İşleri Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle oluşan ağır taşıt trafik yoğunluğunun da rahatlatılarak güvenli hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, İnegöl ile Yenişehir arasındaki seyahat süresinin 30 dakikadan 20 dakikaya düştüğüne de dikkat çekildi.

Kurşunlu Çevre Yolu'nun da dahil olduğu Mudanya-Bursa-Gemlik ayrımı yolunun 17 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol olarak projelendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar dile getirildi:

"Toplam 405 metre uzunluğunda 3 adet viyadük ile 3 adet hemzemin kavşağın da yer aldığı projede, 8,7 kilometre uzunluğundaki Kurşunlu Çevre Yolu, 3 kilometrelik yol kesimi ve 249 metrelik 2 adet viyadük olmak üzere toplam 11,7 kilometre uzunluğundaki kesim tamamlanarak hizmete sunulacak. Proje ile Mudanya ve Gemlik ilçeleri arasında ulaşım sağlayan yolun mahalle içerisinde kalan Kurşunlu geçişinde inşa edilen çevre yolu ile trafik güvenliği artırılmış, iki ilçe arasındaki ulaşım standardı artırılarak bölgenin turizm, tarım, ticaret ve sanayi faaliyetleriyle giderek büyüyen yapısı desteklenmiştir. Togg Yerli Otomobil Fabrikası'nın lojistik desteğini de sağlayan yol ile ayrıca fabrikanın üretime başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun da önüne geçildi."

Mudanya-Gemlik Yolu üzerinde Engürücük Farklı Seviyeli Kavşak Projesi'nin de hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, "70 metre uzunluğunda inşa edilen kavşak ile ülkemizin stratejik öneme sahip yatırımlarından Togg Yerli Otomobil Fabrikası'na konforlu ulaşım imkanı sağlanarak, farklı seviyeli kavşak bağlantısı ile bölgedeki trafiğin kesintisiz akışı tesis edilecek." denildi.

- ULUDAĞ'A SEYAHAT SÜRESİ 50 DAKİKA KISALDI



Eski Bursa-Balıkesir Yolu olarak kullanılan Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa Yolu'nun 2,5 kilometrelik kısmının 3 gidiş, 3 geliş olarak projelendirildiği vurgulanan açıklamada, yolun genişlemesiyle, araçların dur-kalk hareketleri nedeniyle yavaş ilerleyen trafiğin rahatlayacağına işaret edildi.

Açıklamada, Uludağ'ın Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer aldığı anımsatılarak, şunlar aktarıldı:

"Uludağ'a sathi kaplama standardında erişim sağlayan Bursa-Uludağ Yolu 34,3 kilometre uzunluğunda projelendirildi. Yolun üstyapısı bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirildi. Yolun fiziksel ve geometrik standardının yükseltilmesiyle güzergahtaki seyahat süresi 90 dakikadan 40 dakikaya indirildi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'a daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkan sağlandı."

- YAZ AYLARINDA ARTAN TRAFİK RAHATLAYACAK



Açıklamada, Karacabey'in Yeniköy ve Marmara sahiline ulaşımını sağlayan Karacabey-Bayramdere-Yeniköy İl Yolu'nun 5,2-16. kilometreleri arasında kalan 10,8 kilometrelik Taşlık-Ekmekçi köyleri kesiminin genişletildiği, 24,8-27. kilometreleri arasındaki 2,2 kilometrelik kesimde Boğaz Çevre Yolu'nun sathi kaplamalı tek yol standardında inşa edildiği bildirildi.

Karacabey-Bayramdere-Yeniköy İl Yolu'nun toplam 13 kilometrelik kesiminde gerçekleştirilen çalışmalarla, özellikle yaz aylarında artan trafiğin daha hızlı ve güvenli ulaşımının sağlandığı belirtilen açıklamada, Boğaz Köyü'nün içinden geçen yol kesiminin yerleşim dışına alınmasıyla can ve mal güvenliğinin artırıldığına dikkat çekildi.

- SANAYİ BÖLGESİ TEKNOSAB KAVŞAĞI'NIN TEMELİ ATILACAK



Bursa-Karacabey Ayrımı-Zeytinbağı İl Yolu ve TEKNOSAB Kavşağı'nın da temelinin atılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"10,5 kilometre uzunluğundaki Bursa-Karacabey Devlet Yolu ayrımı-Zeytinbağı İl Yolu, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilecek. Bölgedeki yaşam alanları ve üretim merkezlerinin de yol kesiminin çeşitli noktalarında yapılacak 6 adet kavşak ile yola bağlantısı sağlanacak. Otoyol bağlantısı ise 1,3 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol ve 4,2 kilometrelik kavşak kolu ile sağlanacak. Projeyle bölgedeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, TEKNOSAB Sanayi Bölgesi'nin ihtiyaç duyduğu yeni yatırım alanları oluşturulacak."