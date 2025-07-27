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Güncel

Bursa yangınında acı haber! İtfaiye eri şehit oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangınının çıktığı bölgeye raporlu olduğu halde gönüllü olarak gitmek için arkadaşlarıyla yola koyulan itfaiye erinin araçta kalp krizi geçirdiği ve hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 12:49 - Güncelleme:
Bursa yangınında acı haber! İtfaiye eri şehit oldu
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Ramazan Şaşkın'ın (38) yaklaşık 20 gündür ayağındaki kırık nedeniyle istirahat raporlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İtfaiye eri Ramazan Şaşkın, moral amacıyla arkadaşlarıyla birlikte katıldığı bir etkinlikte bulunduğu sırada dün bölgede çıkan yangın nedeniyle izinli personeli görev yerine ulaştırmak amacıyla gelen araca binmiştir. Araç, etkinlik alanından ayrıldıktan kısa bir süre sonra Ramazan Şaşkın araçta aniden fenalaşmıştır. Bunun üzerine arkadaşları tarafından Büyükorhan Devlet Hastanesine ulaştırılmıştır. İlk müdahalesi burada yapılmış, ardından sevk edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir."

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