İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2023 Çarşamba / 24 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9379
  • EURO
    31,2381
  • ALTIN
    1884.5
  • BIST100
    8067.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bursa'da 1050 polisin katılımıyla operasyon

Bursa'da bazı suçlardan aranan şüpheliler ile haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik operasyonda 238 kişi yakalandı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
Bursa'da 1050 polisin katılımıyla operasyon
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan aranan, bazılarının hakkında mahkemelerce verilen hapis ve para cezaları kesinleşen 238 kişinin adreslerini teknik ve fiziki takiple tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla sabaha karşı 250 ekipte 1050 polisin katılımıyla 245 adrese dron destekli operasyon düzenlendi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak"tan 16 yıl 6 ay hapis cezası verilen Mustafa T, "kasten öldürme"den 14 yıl 2 ay hapse mahkum edilen İbrahim K, terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İbrahim D'nin aralarında bulunduğu 83 firari hükümlü ile para cezaları olan 14 kişinin yakalandığı operasyonda, 141 şüpheli de gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.