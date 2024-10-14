Bursa'da 11 gündür kayıp olan yaşlı adam köprü altında feci halde bulundu!

Evinden erken saatlerde ayrılan ve son olarak köy bakkalından çıkarken görülen Eroğlu'nu bulmak için AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri ile İHH ve KUMDAK arama kurtarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Toplam 13 araç, 54 kişilik ekip, 2 dron ve 3 köpeğin katılımıyla Eroğlu'na ulaşmak için Ovaesemen Mahallesi ve çevresinde arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışmaların 11'inci gününde Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığına Yolağzı Mahallesi'nde yaralamalı trafik kazası ihbarı yapılması üzerine ekipler, kırmızı bir motosikletin köprü altında olduğunu ve yanında bir erkek cesedi olduğu bilgisini edindi.

Olay yerinde yapılan incelemede ölen kişinin Nur Cemil Eroğlu olduğu yakınlarının teşhisi ile tespit edildi.

Eroğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

