Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da 14 gündür kayıp olan şahıs balık tutarken bulundu

Bursa’da 'İşe gidiyorum' diye evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan şahıs, 14 gün sonra balık tutarken bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, evden 'İşe gidiyorum' diye çıkan 32 yaşındaki Selman Yurtdaş’dan uzun süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Emniyet ekiplerinin ve ailenin 14 gün süren arama çalışmasının sonucunda Selman Yurtdaş İznik gölü kenarında bulundu. Güzel haberi alan Selman Yurtdaş’ın kardeşi Serhat Yurtdaş, "Kardeşim 14 günden beri kayıptı. 14 gündür aile olarak çok zor zamanlar geçirdik. Artık umutlarımız azalmaya başlamıştı ama gelen bir telefonla tekrardan umutlandık. Kayıp haberini gören İznik’deki balıkçılar kardeşimi İznik göl kenarında görmüşler ve hemen bizi aradılar. Biz de ailecek hemen İznik göl kenarına gittik ve kardeşimizi bulduk. Kardeşimizi bulmak için çaba sarf eden herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan AK Parti İBB Başkan adayını böyle duyurdu

Başkan Erdoğan AK Parti İBB Başkan adayını böyle duyurdu

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango Sonuçları 2019 Yılbaşı Çekilişi MPİ Bilet Sorgulama Sıralı Tam Liste

Milli Piyango Sonuçları 2019 Yılbaşı Çekilişi MPİ Bilet Sorgulama Sıralı Tam Liste

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? İstanbul ilçe adayları isim listesi

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? İstanbul ilçe adayları isim listesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA