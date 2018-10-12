Bursa´da 2 katlı binanın çatısı yandı

Mesudiye Mahallesi, Yonca Sokak´ta bulunan 2 katlı binanın çatısında öğle saatlerinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Binada oturanlar dışarıya çıkarken, gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın, alt katlara sıçramadan söndürüldü. Çatıda hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.