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Bursa'da 2 kuzen kaza kurbanı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobile çarpıp savrulan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 07:46 - Güncelleme:
Bursa'da 2 kuzen kaza kurbanı
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İlçeye bağlı Sanayi Caddesi'nde 16 BET 079 plakalı motosikletle seyir halinde olan Abdullah Emin İşkol (24), henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, aynı yönde seyreden A.O. idaresindeki 16 ABL 010 plakalı otomobile arkadan çarpıp devrildi.

Savrulan motosikletten düşen İşkol ile kuzeni Musa İşkol yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Abdullah Emin İşkol olay yerinde, Musa İşkol ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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